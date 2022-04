Jürgen Klopp onder indruk van eerbetoon aan Cristiano Ronaldo: ‘Dat was mijn moment van de wedstrijd’

Met videoDe fans van Liverpool hebben zich dinsdagavond van hun beste kant laten zien. In de zevende minuut gingen alle supporters staan en applaudisseren voor Manchester United-ster Cristiano Ronaldo, die door trieste familieomstandigheden niet aanwezig was bij de Engelse kraker na het overlijden van zijn zoontje een dag eerder.

In de zevende minuut van de wedstrijd, het rugnummer waar Ronaldo altijd mee speelt, gingen alle Liverpool- en United-fans staan en staken ze met een hartverwarmend applaus Ronaldo en zijn partner Georgina een hart onder de riem. Toen ook het You’ll Never Walk Alone klonk, stond het kippenvel huizenhoog. De spelers droegen ook rouwbanden.

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool vond het een mooi eerbetoon: ,,Dat was mijn moment van de wedstrijd”, zei de Duitse coach na de zege van 4-0. ,,Het hele stadion toonde pure klasse met dat applaus. Het was op dat moment even heel duidelijk dat er zoveel dingen in het leven veel belangrijker zijn dan voetbal. Uiteraard leven we mee met Cristiano en zijn familie”, aldus Klopp.

Ronaldo en Georgina Rodriguez kondigden in oktober vorig jaar aan in verwachting te zijn van een tweeling. Maandag lieten ze weten dat een van de twee baby’s, hun zoon, was overleden. ,,Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om met wat hoop en blijdschap dit te doorstaan”, schreven ze in een verklaring.

Logischerwijs ontbreekt Ronaldo in de wedstrijdselectie. ,,Familie is belangrijker dan alles en Ronaldo steunt zijn dierbaren in deze enorm moeilijke tijd”, liet Manchester United eerder op de dag in een verklaring weten.

Liverpool-fans met een hart onder de riem voor Cristiano Ronaldo. © REUTERS