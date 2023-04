Jürgen Klopp voelt zich ‘last man standing’ in Premier League: ‘Twaalf ontslagen is een vreselijk aantal’

De tijdelijke hoofdtrainer van Chelsea, de 42-jarige Bruno Saltor, heeft slechts één training om zijn ploeg voor te bereiden op het competitieduel met Liverpool. ,,Ik heb de spelers nog niet gesproken, ik zie ze straks pas op de training”, zei de assistent van Potter op de persconferentie. ,,Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor de situatie waarin we zitten. Het is nu mijn taak om te zorgen dat alles doorgaat. Ik focus me op de dingen waar ik controle op heb. Dat is de training van vandaag en op hoe we morgen gaan spelen. Verder kijk ik niet.”



Bruno sloot zijn actieve voetbalcarrière in 2019 af bij Brighton & Hove Albion en werd toen bij die club assistent van hoofdcoach Potter. Samen stapten ze in september vorig jaar over naar Chelsea, dat Potter aanstelde als opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel. Hoewel de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly al voor honderden miljoenen aan nieuwe spelers haalde, presteert Chelsea teleurstellend. De Londense ploeg staat in de Premier League op de elfde plaats, drie plekken onder het eveneens dolende Liverpool.