Justin Kluivert krijgt nieuwe coach: clubicoon Baraja moet Valencia behoeden voor degradatie

Real Madrid na spektakel­stuk voor vijfde keer de sterkste bij WK voor clubs

Real Madrid heeft voor de vijfde keer beslag gelegd op de wereldtitel bij de clubs. De Koninklijke, die met vier zeges sinds 2000 al recordhouder was, klopte zaterdagavond in het Marokkaanse Rabat overtuigend Al Hilal in de finale. Het werd 5-3 voor Real.