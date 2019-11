Juventus heeft goede hoop op meespelen De Ligt tegen AC Milan

Zonder De Ligt won de ‘Oude Dame’ met 2-1 in de Russische hoofdstad, dankzij een doelpunt in blessuretijd van Douglas Costa. De oud-Ajacied maakte vorige week nog de enige treffer in de gewonnen stadsderby tegen Torino (0-1). De Ligt vierde zijn eerste doelpunt in dienst van Juventus. De ploeg van Sarri ontvangt morgenavond AC Milan, de nummer 12 van de Serie A.

,,Hij heeft weer meegetraind, het is even afwachten of hij nog een reactie krijgt”, zei Sarri over De Ligt. Twijfels zijn er ook over Cristiano Ronaldo, die zich in Moskou moest laten vervangen vanwege knieklachten. ,,Hij heeft gisteren apart getraind met de fysio’s, het is afwachten”, aldus Sarri. ,,Het gaat in ieder geval niet om iets ernstigs.”