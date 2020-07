Juventus heeft zege nodig na winstpartij Inter, Schöne nog niet veilig met Genoa

Internazionale komt door de zege in het Stadio Luigi Ferraris op 76 punten na 36 wedstrijden. Juventus staat nu op 80 punten met nog drie wedstrijden te gaan. Als de ploeg van Matthijs de Ligt morgenavond in Turijn wint van nummer veertien Sampdoria, is Juventus voor het negende seizoen op rij kampioen van Italië. Afgelopen donderdag leek Juventus al op weg naar het kampioenschap, maar toen verloor het na een slechte tweede helft met 2-1 bij Udinese.

Internazionale kwam vanavond na 34 minuten spelen op voorsprong via Romelu Lukaku. De Belgische spits kopte raak uit een voorzet van linksback Cristiano Biraghi. Bij Genoa kwam Lasse Schöne na een uur spelen het veld in, maar de 34-jarige Deen kon het verschil ook niet maken voor de thuisploeg.

Alexis Sánchez maakte in de 83ste minuut op aangeven van Victor Moses met een intikker de 0-2, waarna Romelu Lukaku na een mooie solo in de 93ste minuut nog voor de 0-3 tekende. Het was voor de Belgische spits zijn 23ste goal van het seizoen in zijn eerste seizoen in de Serie A.

Degradatiestrijd Genoa

Genoa won woensdagavond met 1-2 in de stadsderby tegen Sampdoria, maar kon dat goede gevoel niet meenemen naar de wedstrijd tegen Internazionale. De ploeg van Davide Nicola staat zeventiende met vier punten meer dan US Lecce, dat morgen (17.15 uur) op bezoek gaat bij Bologna. Daarna hebben beide teams nog twee wedstrijden te spelen. SPAL en Brescia zijn al afgezakt naar de Serie B.



Genoa speelt in de laatste twee speelrondes nog tegen Sassuolo (uit) en Hellas Verona (thuis). Lecce neemt het na de wedstrijd bij Bologna van morgen nog op tegen Udinese (uit) en Parma (thuis).

De Serie A volg je live via Ziggo Sport

Volledig scherm © REUTERS