Juventus is Matuidi even kwijt

De Franse middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen in de met liefst 7-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sassuolo. Matuidi moest zich zondag al na 25 minuten laten vervangen.



Medisch onderzoek bracht een kleine spierscheuring aan het licht. ,,Extra onderzoek is nodig om te bepalen hoe ernstig het precies is'', meldde Juventus. De Italiaanse kampioen kan nog niet vertellen hoe lang Matuidi is uitgeschakeld. De Fransman, afgelopen zomer overgekomen van Paris Saint-Germain, is doorgaans een vaste waarde in het elftal van de 'Oude Dame'.



Juventus speelt vrijdag in Florence tegen Fiorentina en ontvangt vier dagen later Tottenham Hotspur.