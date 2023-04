Juventus krijgt na succesvol beroep 15 punten terug en verdringt AS Roma van derde plaats in Serie A

Noussair Mazraoui denkt aan vertrek bij Bayern München: ‘Ben niet eens meer tweede keus, maar derde of vierde’

Noussair Mazraoui sluit een vertrek bij Bayern München in de komende zomer niet uit. Dat zegt de Marokkaanse international in een interview met de krant Bild. De voormalig Ajacied is ontevreden over het aantal speelminuten dat hij krijgt bij de Duitse kampioen.