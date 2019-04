Juventus maakt zich klaar voor kampioensfeest en Ronaldo tegen Ajax

Het is pas begin april, maar Juventus kan dit weekend al officieus kampioen van Italië worden. De achtste landstitel op rij is een feit als Juventus morgenavond (18.00 uur) thuis wint van AC Milan en achtervolger Napoli zondagavond (20.45 uur) thuis verliest van Genoa. Die club staat veertiende in de Serie A, maar is voorlopig wel de enige club die Juventus dit seizoen versloeg. Met nog zeven wedstrijden te spelen, is het verschil dan 21 punten. Op basis van de onderlinge resultaten, met twee overwinningen voor Juventus, is de strijd om de Scudetto dan al beslist. De kampioen in Italië was tot dusver nooit eerder dan vijf duels voor het einde van de competitie bekend.