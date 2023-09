Juventus-middenvelder Paul Pogba geschorst na positieve dopingtest, forse schorsing dreigt

Het duel werd gespeeld op 20 augustus in de Dacia Arena in Udine. Juventus won met 3-0 en Pogba bleef de hele wedstrijd op de bank. De twee daaropvolgende wedstrijden tegen Bologna en Empoli kwam de Fransman als invaller binnen de lijnen. Dat waren zijn enige 52 speelminuten van dit seizoen.

Het is een nieuw hoofdstuk in een toch al vervelende periode in de spelersloopbaan van Pogba. Het afgelopen jaar kwam hij nauwelijks in actie door meerdere blessures, nadat hij eerder bij Manchester United al op een zijspoor was beland. Ooit betaalde United ruim 100 miljoen euro voor de middenvelder.