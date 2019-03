Juventus wint spectaculaire Italiaanse topper in Napels

De Italiaanse topper was op iets meer dan een kwart, toen ‘Juve’ een handje geholpen werd door de arbitrage. Kevin Malcuit ging in de fout en zo kon Cristiano Ronaldo alleen op doelman Alex Meret af. Die raakte echter niets van de bal en de Portugees ging naar de grond, waarna Rocchi resoluut de rode kaart toonde voor Meret. In de herhaling was te zien dat de Italiaan Ronaldo eigenlijk niet raakte, maar de VAR gaf de scheidsrechter gelijk. Miralem Pjanic scoorde de resulterende vrije trap op fraaie wijze en even later verdubbelde Emre Can de score, waardoor het duel al voor rust beslist leek.



Maar de wedstrijd kreeg een nieuwe wending, toen ook doelpuntenmaker Pjanic het veld moest verlaten van Rocchi. De Bosniër kreeg na twee minuten in het tweede bedrijf zijn tweede gele prent en dus stonden de ploegen weer met een gelijk aantal spelers op het veld. De rode kaart gaf de thuisploeg een nieuwe impuls. Het zette Juventus vast op hun eigen helft en nam het doel van Wojciech Szczesny onder vuur. Dat resulteerde na een kwartier in de verdiende aansluitingstreffer. Lorenzo Insigne legde de bal achter de Turijnse defensie en José María Callejón tikte binnen.



Napoli bleef na de goal van de Spaanse buitenspeler jagen op een resultaat, en het kreeg daar ook meerdere goede mogelijkheden toe. De grootste kans van allemaal kreeg Insigne, die het in de 84ste minuut vanaf de stip mocht proberen nadat Alex Sandro volgens de arbitrage strafbaar hands had gemaakt. De Italiaan knalde op de paal, waardoor de topper eindigde in 1-2.



Juventus is nu al 26 uitwedstrijden in de competitie ongeslagen, een nieuw clubrecord. Bovendien is de titelstrijd, zeker na dit duel, vermoedelijk wel beslist in het voordeel van Juventus. De ploeg die de vorige zeven landstitels won, staat liefst 16 punten voor op de rivaal uit Napels.