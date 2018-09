Juventus wint weer, Ronaldo wacht nog steeds op eerste goal

Slechts twee minuten had Mario Mandzukic nodig om de ban te breken tegen Parma. Die score werd na ruim een half uur weer rechtgetrokken door Parma-aanwinst Gervinho.



In de tweede helft was het Blaise Matuidi die Juventus weer op voorsprong bracht: 1-2. Dat bleek na negentig minuten ook de eindstand. Dat betekent dat Juventus de perfecte competitiestart kent met negen uit drie. Maar dat betekent ook dat Cristiano Ronaldo nog altijd zonder goals is sinds zijn komst naar Turijn. Wellicht over twee weken, als Sassuolo op bezoek komt.