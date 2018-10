KAA Gent breekt met coach Vanderhaeghe

Real blijft ondanks slechte start droomclub voor Hazard

17:46 Wikken en wegen. Eden Hazard (27) droomt nog altijd van Real Madrid en verbergt dat ook niet. Ondanks de topvorm onder Maurizio Sarri bij Chelsea, ondanks de crisis in Madrid. ,,Ik wil niet liegen: voor mij is Real nog altijd de beste club in de wereld.” Tegelijk houdt hij de deur voor een contractverlenging bij zijn huidige werkgever open. Hazard dubt.