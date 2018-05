Kan Marseille Atlético in Lyon verrassen?

FIFA overweegt toch 48 landen in Qatar

15 mei De FIFA overweegt toch onderzoek te doen naar de mogelijkheid 48 landen mee te laten doen aan het WK voetbal in Qatar van 2022. Op een congres volgend maand in Moskou wordt er onder de aanwezige leden een stemming gehouden of dit nodig is. De overkoepelde Zuid-Amerikaanse bond had een verzoek ingediend het aantal deelnemers sneller uit te breiden.