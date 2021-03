Kane en Bale helpen Spurs aan ruime zege op Crystal Palace

Van Aanholt opnieuw racistisch bejegend: ‘Daarom knielen we’

4 maart Patrick van Aanholt is gisteren na de Premier League-wedstrijd tegen Manchester United (0-0) racistisch bejegend op social media. De linksback, die de hele wedstrijd speelde bij Crystal Palace, liet zijn volgers op Instagram zien wat voor bericht hij ontving. De verdediger zette er zelf de tekst bij: ,,Dit is waarom we knielen.”