Kane en Keane scoren in verhit duel met rode kaarten, koele Justin Kluivert belangrijk voor Valencia

Tottenham Hotspur leek de eerste wedstrijd sinds het vertrek van coach Antonio Conte te gaan winnen, maar gaf de drie punten in de slotfase nog weg op een kolkend Goodison Park. Harry Kane had Spurs in de 68ste minuut op voorsprong gezet. De topscorer aller tijden van Engeland schoot raak uit een strafschop, nadat Spurs-verdediger Cristian Romero naar de grond was gewerkt door Everton-verdediger Michael Keane. Kane had zich al niet bepaald populair gemaakt bij de spelers en supporters van Everton, want tien minuten voor zijn treffer was hij theatraal naar de grond gegaan na een klap in het gezicht van Abdoulaye Doucouré. Het leverde de Malinese middenvelder een directe rode kaart op. Doucouré en Keane leken de schuldigen te gaan worden voor de nederlaag van Everton, maar de ploeg van Sean Dyche gaf zich niet gewonnen.

Spurs kwam in de 88ste minuut ook met tien man te staan, nadat invaller Lucas Moura vol zijn voet op het been van Keane plantte. Keane kwam goed weg en kon door, waarna hij in de 90ste minuut zelfs nog voor de 1-1 zorgde door van 25 meter prachtig raak te schieten. In de zes minuten extra tijd werd vervolgens niet meer gescoord, maar Everton kan ieder punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Spurs staat nu vierde met 50 punten, net als nummer drie Newcastle United en nummer vijf Manchester United. De clubs die zondagavond tegenover elkaar stonden op St. James’ Park (2-0) hebben echter nog twee duels minder gespeeld.

Arnaut Danjuma bleef weer eens op de bank bij Spurs, waar hij pas elf minuten in actie kwam in de Premier League. De zesvoudig international van Oranje was in januari al medisch gekeurd bij Everton, maar koos na het ontslag van Frank Lampard toch nog voor de stap op huurbasis van Villarreal naar Tottenham Hotspur.

Kluivert benut penalty voor belangrijk punt Valencia

Valencia pakte ook een zeer belangrijk punt in de strijd tegen degradatie uit La Liga. Rayo Vallecano kwam in Mestalla al na negen minuten op voorsprong via Santi Comesaña. De derde club van Madrid leek lange tijd drie punten te gaan pakken in hun jacht op Europees voetbal, maar in de slotfase kwam Valencia nog op gelijke hoogte. Het was Justin Kluivert die de druk van de penalty op zich naam en koeltjes scoorde vanaf elf meter in de 82ste minuut: 1-1. De ervaren spits Edinson Cavani, normaal gesproken de penaltynemer bij Valencia, was toen al gewisseld.

Everton en Valencia speelden in hun rijke historie allebei slechts vier seizoenen op het tweede niveau, voor het laatst in respectievelijk 1954 en 1987.

