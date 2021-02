Kane en Son maken einde aan beroerde reeks Tottenham Hotspur

Na nederlagen tegen Liverpool (1-3), Brighton & Hove Albion (1-0) en Chelsea (0-1) konden Mourinho en zijn ploeg wel weer eens een opsteker gebruiken. Het was na de thuisnederlagen tegen Liverpool en Chelsea zelfs voor het eerst in de trainerscarrière van de Portugees dat hij twee thuiswedstrijden op rij verloor. Een derde wedstrijd in die negatieve reeks kwam er niet, want al was het moeizaam: West Bromwich Albion werd wel verslagen.