Kane helpt Spurs met hattrick langs Southampton

Hoeveel records laat Manchester City nog sneuvelen?

25 december De mooiste traditie in het Engelse voetbal is misschien wel dat er op Tweede Kerstdag gevoetbald wordt, de zogeheten 'Boxing Day'. Ook morgen staan er weer enkele fraaie affiches op het programma, al lijkt de Premier League zelf zo goed als beslist. Wat kunnen we nog verwachten in de tweede seizoenshelft?