Kane: Nations League winnen beter dan halve finale WK halen

Ook Lukaku lijkt af te haken bij door blessures geteisterd Belgen

19 maart Twee dagen voor de wedstrijd van België in de kwalificatie voor de Europese titelstrijd tegen Rusland is Romelu Lukaku nog steeds niet fit. De verwachting in Brussel is dat de spits van Manchester United, die last heeft van een blessure aan een voet, donderdag in het Koning Boudewijnstadion niet in actie komt.