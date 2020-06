Kane scoort weer, Spurs duwt West Ham verder in Premier League-moeras

Het openingsdoelpunt in de Londense derby kwam op naam van de Tsjech Tomas Soucek, die in de 64e minuut zijn eigen doelman passeerde. Harry Kane besliste het duel in de 82e minuut.

Steven Bergwijn moest bij de Spurs verrassend op de bank beginnen. De voormalige aanvaller van PSV kwam afgelopen vrijdag in de eerste wedstrijd van Tottenham na de herstart tegen Manchester United (1-1) nog fraai tot scoren. Hij mocht tegen West Ham in de 71e minuut invallen als vervanger van Lucas Moura, maar kon deze keer geen doelpunt produceren.

Tottenham verzuimde al in de eerste helft afstand te nemen van West Ham. Met name Kane liet een aantal kansen liggen. Een treffer van ploeggenoot Son Heung-min werd wegens buitenspel afgekeurd door de VAR. Na de rust ging Kane door met het missen van kansen. Soucek hielp de thuisclub na ruim een uur onfortuinlijk op voorsprong, nadat hij de bal uit een hoekschop tegen zich aan had gekregen. Kane verdubbelde de marge in een trefzekere counter: 2-0.

Door de eerste zege sinds half februari klommen de Spurs naar de zevende plek, met 1 punt minder dan Manchester United en Wolverhampton Wanderers en 6 punten minder dan nummer 4 Chelsea.

