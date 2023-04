Karim Benzema maakt indruk met hattrick binnen zeven minuten voor Real Madrid

Benzema staat nu op 14 treffers in La Liga, nog drie minder dan Robert Lewandowski. De Poolse spits scoorde zaterdagavond al twee keer voor FC Barcelona, dat met 0-4 won bij hekkensluiter Elche. Real Madrid komt bij winst weer op twaalf punten van koploper FC Barcelona, met nog elf speelrondes te gaan in La Liga na vandaag. In de Clásico van twee weken geleden in Camp Nou leek Real Madrid het gat even terug te gaan brengen naar zes punten, maar kort nadat de goal van Marco Asensio werd afgekeurd maakte Franck Kessié in extra tijd nog de winnende 2-1 en was de titelstrijd in Spanje wel beslist.