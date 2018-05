Karsdorp staat na maandenlange revalidatie voor rentree

Swansea-Southampton 'Do or die' voor Van der Hoorn en Hoedt

18:03 Mike van der Hoorn wacht vanavond met Swansea City in het Liberty Stadium het meest beladen duel uit zijn carrière. Bij een nederlaag tegen Southampton verdwijnt de club uit Noord-Wales vrijwel zeker uit de Premier League. De spanning bij Wesley Hoedt, een van de belangrijkste spelers bij de Saints, is minstens zo groot in de voorlaatste speelronde. Zijn ploeg heeft alleen baat bij een zege.