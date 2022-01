Karsdorp ziet rood bij nederlaag Roma tegen Milan

Olivier Giroud was vanaf de stip wel succesvol, de Fransman bracht Milan al in de 8ste minuut op voorsprong. Vanaf elf meter schoot hij raak nadat de scheidsrechter na raadplegen van de VAR hands had geconstateerd bij Tammy Abraham. Giroud stond ook aan de basis van de tweede treffer. Zijn schot belandde op de paal, waarop Junior Messias in de rebound kon raakschieten. Vijf minuten voor rust leek Tammy Abraham Roma terug in de wedstrijd te brengen. Maar na de rode kaart voor Karsdorp liep Milan uit via Rafael Leão.