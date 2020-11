Kashia droomt van een EK tegen Oranje: ‘In Nederland ben ik een man geworden’

Door Nik Kok



Guram Kashia (33) loopt bellend door het spelershotel in de Georgische hoofdstad Tblisi. Opgewonden, best ook een beetje zenuwachtig, geeft hij toe. Hij staat tenslotte aan de vooravond van de belangrijkste wedstrijd uit zijn interlandcarrière, die inmiddels al tachtig caps telt. Zo’n vier miljoen Georgiërs kijken vanavond mee als de bebaarde verdediger de Noord-Macedonische spitsen van het scoren zal proberen af te houden. ,,Iedereen is hier bezig met de wedstrijd. De kranten staan er bol van en op tv gaat het nergens anders meer over.’’ Weer eens wat anders dan de verkiezingen of de moeizame relatie met Rusland waar het in de Kaukasus vaak over gaat.