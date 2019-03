Keeper HSV geblesseerd na schot reservekeeper

Frank de Boer: Flinke knal tegen ons hoofd

4 maart Frank de Boer heeft zijn eerste competitiewedstrijd in de MLS als trainer van Atlanta United verloren. De Amerikaanse kampioen moest in Washington met 2-0 buigen voor DC United, de ploeg van aanvoerder Wayne Rooney. Paul Arriola opende vlak voor rust uit een hoekschop de score, Luciano Acosta tekende na bijna een uur spelen voor de tweede treffer in Audi Field. De Argentijn verraste doelman Brad Guzan met een zwabberend schot vanaf zo’n 20 meter. ‘Toen kregen we een flinke knal tegen ons hoofd.’