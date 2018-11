Keeper maakt in 104de minuut gelijkmaker tegen Iniesta en Podolski

Memphis opnieuw belangrijk voor Lyon met assist in derby

23 november Olympique Lyon was vanavond met 1-0 te sterk voor rivaal AS Saint-Étienne in de Derby Rhône-Alpes, in Frankrijk ook bekend als Le Derby. De Belgische verdediger Jason Denayer zorgde met een rake kopbal uit een hoekschop van Memphis Depay in de 62ste minuut voor de winnende treffer.