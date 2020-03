Keepster Shania van Nuland (22) uit Vinkel geniet op Tenerife: ‘Als zo’n kans komt, moet je die pakken’

Na vier jaar studeren en voetballen in de Verenigde Staten bleek de drang naar avontuur bij Shania van Nuland nog steeds groter dan even fijn dicht bij huis voetballen. ,,Ik merkte al snel dat ik een andere uitdaging zocht”, zegt de 22-jarige Vinkelse, die een half jaar het doel verdedigde van sc Heerenveen. Tijdens de winterstop diende een transfer naar UDG Tenerife zich aan. ,,Als zo’n kans op je pad komt, moet je die pakken. De sterke competitie in Spanje spreekt me aan. Hier heb je zestien teams op het hoogste niveau, in Nederland maar acht. Het salaris is beter geregeld middels een collectieve cao. In Heerenveen werkte ik naast het voetbal terwijl ik nu ervan kan leven. De prachtige omgeving en het mooie weer krijg je er hier op de Canarische Eilanden ook nog eens bij. We trainen ’s avonds, dus er is tijd genoeg om daarvan te genieten.”