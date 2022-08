Kemphanen Tuchel en Conte reageren op stevige ruzie: ‘Je laten struikelen was terecht geweest’

Met videoDe eerste topper van dit seizoen in de Premier League zorgde direct voor veel spektakel. Chelsea en Tottenham Hotspur speelden uiteindelijk met 2-2 gelijk op Stamford Bridge in Londen door de late gelijkmaker van Harry Kane, waarna coaches Thomas Tuchel en Antonio Conte rood kregen na hun tweede opstootje.

Chelsea kwam na 19 minuten op voorsprong, toen de van Napoli overgekomen verdediger Kalidou Koulibaly met een fraaie volley scoorde uit een hoekschop van de van Brighton overgekomen linksback Marc Cucurella.



Pierre-Emile Højbjerg maakte in de 68ste minuut de 1-1 namens Spurs, maar aan de gelijkmaker ging wel een duidelijke overtreding op Kai Havertz en hinderlijk buitenspel van Richarlison vooraf. Dat zorgde voor flink wat gedoe langs de lijn, waarbij ook coaches Thomas Tuchel en Antonio Conte het flink met elkaar aan de stok kregen.

Volledig scherm Thomas Tuchel en Antonio Conte hadden het meerdere keren flink met elkaar aan de stok. © AFP

In de 77ste minuut maakte Reece James op aangeven van Raheem Sterling de 2-1 voor Chelsea. Tuchel vierde die goal door hard juichend langs de lijn te rennen, maar Conte besloot hier niet op te reageren. De goal van James leek lange tijd de winnende goal te zijn, waarmee Chelsea samen met Manchester City en Arsenal op zes punten uit twee duels zou komen.

Dat gebeurde echter niet, want in de 96ste minuut kopte Harry Kane uit een hoekschop van Ivan Perisic nog de 2-2 binnen. Na het laatste fluitsignaal was het nog niet gedaan, want toen volgde er nog een vechtpartij tussen Conte en Tuchel.

De Duitse coach van Chelsea wilde bij het handen schudden dat Conte hem in de ogen keek en bleef zijn hand vasthouden, wat er voor zorgde dat de beide coaches flink heet werden en er snel veel spelers en security het veld op rende om de boel te sussen. Beide coaches kregen rood voor hun uitbarstingen na de wedstrijd, nadat ze na de 1-1 van Spurs allebei al geel kregen voor hun opstootje langs de lijn.

Quote Die rode kaarten voor ons is een van de vele foute beslissin­gen van de scheids­rech­ter vandaag Thomas Tuchel

,,Hebben we allebei rood gekregen?", vroeg Tuchel na afloop quasi-verbaasd bij Sky Sports, nadat hij aangaf dat hij inderdaad vond dat Conte hem in de ogen had moeten kijken bij het handenschudden. ,,Ik denk dat het niet nodig was, maar er was wel meer niet nodig vandaag. Die rode kaarten voor ons is een van de vele foute beslissingen van de scheidsrechter vandaag.”

Op de persconferentie kon de Duitse manager wel lachen om de ruzie en toonde hij zijn spierballen aan de aanwezige media.

Conte had na afloop weinig zin om de opstootjes te bespreken. ,,Het is een probleem tussen hem en mij, dat hoef ik niet met de wereld te delen. Het was ook niet het belangrijkste van deze wedstrijd", zei de Italiaan, die als coach van Chelsea de Premier League (2017) en FA Cup (2018) won, maar na twee seizoenen toch moest plaatsmaken voor zijn landgenoot Maurizio Sarri.

Op zijn Instagram liet Conte nog wel van zich horen. In zijn stories deelde de Tottenham Hotspur-manager het beeld vlak na de 2-1 voor Chelsea. Daarbij rende een uitzinnige Tuchel langs de lijn, vlak langs Conte. ,,Gelukkig zag ik je niet. Het had terecht geweest om je te laten struikelen", schreef de Italiaan met drie lachende emoticons.

Volledig scherm De post van Antonio Conte. © Antonio Conte

De kans is groot dat Tuchel en Conte volgende week geschorst zullen moeten toekijken. Chelsea speelt dan uit bij Leeds United, Spurs krijgt Wolverhampton Wanderers op bezoek.

Hakim Ziyech bleef net als vorige week, toen Chelsea met 0-1 won bij Everton, de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea.

Volledig scherm © Action Images via Reuters