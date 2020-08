Kevin de Bruyne in voetsporen Kompany en Hazard

De prijs was en kleine troost na de bittere pil van gisteren in de Champions league, toen Olmpique Lyon in de kwartfinale te sterk was voor Manchester City. Het is de eerste individuele trofee in Engeland. De derde in het buitenland. In 2015 riepen de Bundesliga en de Duitse journalisten hem uit tot Speler van het Jaar. De Belgische sportpers kroonde hem in datzelfde 2015 tot Sportman van het Jaar. De Bruyne is de derde Belg na Vincent Kompany in het seizoen 2011-2012 en Eden Hazard in 2014-2015 die de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.