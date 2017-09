Kieftenbeld toch niet naar Derby County: te laat met aanmelden

Tenminste, zo leek het allemaal te gaan. Kieftenbeld is inmiddels weer terug in Birmingham, waar hij voor zijn plekje zal moeten gaan vechten in de overvolle selectie van The Blues . Zijn transfer naar The Rams werd namelijk niet goedgekeurd door de EFL (English Football League), de organisatie van de drie Engelse profcompetities onder de Premier League. Het papierwerk werd enkele minuten te laat ingeleverd en de EFL toonde geen mededogen. Ook de Premier League toonde al aan niets door de vingers te zien: de transfer van Adrien Silva werd slechts 14 seconden te laat doorgegeven, maar kreeg geen groen licht.

Derby County toonde zich in een statement teleurgesteld, maar sportief. ,,We waren ervan overtuigd dat we alles op tijd hadden ingevoerd, maar volgens de EFL hebben we niet aan alle criteria voldaan. We zijn het hier niet mee eens, maar we accepteren hun beslissing. Dit zijn de gevaren van transfers op de laatste dag van de transferperiode. We willen ten slotte nog laten weten dat we Birmingham City niets kwalijk nemen. We bedanken hen voor de samenwerking bij deze transfer."