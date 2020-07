Klaassen blijft bij Werder Bremen: ‘Niet het type dat wegloopt na een slecht jaar’

Klaassen heeft nog een contract voor twee jaar bij Werder Bremen, dat eerder deze maand degradatie uit de Bundesliga maar net wist te voorkomen. In de play-offs speelde Werder twee keer gelijk tegen FC Heidenheim, maar na de 0-0 in Bremen waren de twee uitgoals in de return (2-2) beslissend.



Klaassen, die bij afwezigheid van Niklas Moisander de aanvoerdersband draagt, maakte afgelopen seizoen zeven doelpunten in de competitie. Alleen Milot Rashica en Yuya Osako scoorden vaker voor Werder. In totaal kwam Klaassen in zijn eerste seizoen bij Werder Bremen, dat hem in de zomer van 2018 voor 14 miljoen euro overnam van Everton, tot op heden tot 16 goals en 13 assists in 66 wedstrijden. In zijn eerste seizoen in Duitsland eindigde Werder nog als achtste in de Bundesliga, afgelopen seizoen volgde een zenuwslopende strijd tegen degradatie.