Klaassen kopt Werder naar punt in Mönchengladbach

FA Cup Gomes en Janmaat met Watford naar FA Cup-finale na knappe comeback

20:34 Watford heeft zich na een zinderende halve finale tegen Wolverhampton Wanderers geplaatst voor de eindstrijd van de FA Cup, waarin Manchester City op 18 mei de tegenstander is. De ploeg van Javi Gracia - met Daryl Janmaat als invaller - knokte zich in reguliere speeltijd van een 0-2 achterstand terug naar 2-2. In de verlenging kroonde invaller Gerard Deulofeu zich tot matchwinner.