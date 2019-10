Klaassen met gekneusde voet aan de kant

Olympique Lyon in crisis na vierde competitie­ne­der­laag

12:41 Memphis Depay verliet vandaag een club in crisis. De aanvaller meldde zich bij het Nederlands elftal in de wetenschap dat zijn trainer bij Olympique Lyon, de Braziliaan Sylvinho, onder grote druk staat. Onder leiding van Sylvinho incasseerde Lyon zondagavond in de derby tegen Saint-Étienne al de vierde nederlaag van dit nog prille seizoen in de Franse competitie (1-0).