Klassieker komt voor Dembélé nog te vroeg

Dembélé (20) verruilde Borussia Dortmund afgelopen zomer voor Barcelona, dat 105 miljoen euro voor hem neertelde. De Franse buitenspeler moet in Camp Nou de opvolger worden van de Braziliaanse sterspeler Neymar, die naar Paris Saint-Germain is vertrokken. Na drie duels in de Spaanse hoofdmacht haakte Dembélé echter alweer af met een zware dijbeenblessure. Hij onderging een operatie en werkt sindsdien hard aan zijn rentree.

Volgens zijn arts verloopt het herstel van Dembélé sneller dan verwacht. ,,Maar we nemen geen enkel risico met hem'', benadrukte Valverde, die met Barça zowel in de competitie als Champions League succesvol is. ,,Hij is lang uit de roulatie geweest. We gaan heel voorzichtig met hem om.''