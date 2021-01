Kleurenblinden klagen over tenuekeuze Manchester United: ‘Nog nooit zoveel klachten gehad’

Het is een veelvoorkomend probleem, zegt Kathryn Albany-Ward van de organisatie Colour Blind Awareness tegen ESPN. ,,We hadden eerder al Southampton tegen Sheffield United en nu dus Liverpool tegen Manchester United. Maar over de ‘kleurenclash’ van afgelopen zondag kregen we de meeste klachten die we ooit gehad hebben. We kregen er honderden en waren de hele ochtend bezig om ze allemaal te ordenen.”



Volgens Albany-Ward is het belangrijk dat clubs zich bewust worden van het probleem. ,,Eén op de twaalf mensen heeft hier last van. De Premier League doet er ook wel wat tegen. Zij informeren de clubs en laten weten dat zulke slechte combinaties voor kunnen komen.”