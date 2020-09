Klopp geniet van 'speciaal' Leeds United: ‘Ga dit seizoen vaak naar ze kijken’

Hertha BSC al in eerste ronde uitgescha­keld in Duitse beker

11 september Hertha BSC is al in de eerste ronde van de Duitse beker uitgeschakeld. De club uit Berlijn verloor in een doelpuntrijk duel met 5-4 bij Eintracht Braunschweig, dat vorig seizoen nog uitkwam in de derde Bundesliga. De club werd daarin derde en promoveerde naar de tweede Bundesliga.