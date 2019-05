‘Klopp gooit 17-jarige belofte voor de leeuwen tegen Barça’

Rhian Brewster is klaar om te starten, zei Klopp over zijn 17-jarige belofte. De piepjonge aanvaller zat tot vanavond pas één keer bij de selectie van het eerste. Tegen Crystal Palace bleef hij vorig seizoen negentig minuten op de bank.



,,Hij is er klaar voor”, liet Klopp vanmiddag weten op de persconferentie. De kans is volgens de Duitse manager zelfs groot dat Brewster in de basis begint. ,,Het is bijna zeker, ja.”



,,Dit soort situaties komen elk seizoen voor. In een ideale wereld heb je elk seizoen meer spelers in je eerste selectie dan je uiteindelijk nodig hebt. Als je erbij zit, ben je altijd een optie", zei Klopp. Brewster, die al jaren te boek staat als een groot talent, sukkelde dit seizoen met blessures. ,,Rhian is al weken fantastisch in vorm, maar dat gold ook voor andere spelers. Het is super dat we hem op een moeilijk moment in kunnen brengen.”



Salah (hersenschudding) en Firmino (spierblessure) ontbreken vanavond vanwege blessures. Het duo was er afgelopen woensdag wel bij toen Liverpool afdroop in Camp Nou. Bekijk hieronder de hoogtepunten van Barcelona-Liverpool.