Klopp over marge met City: Liverpool heeft een historische prestatie geleverd

,,Wij hebben een historische prestatie geleverd”, concludeerde de Duitser. ,,De Premier League is zwaar en Manchester City heeft een superteam. De marge van 23 punten die we nu hebben is reusachtig, maar ik denk niet het nog een keer zo groot zal uitpakken.”

Erehaag

De nieuwe kampioen treedt morgen bij de onttroonde titelhouder aan. Coach Pep Guardiola van Manchester City kondigde eerder al aan dat hij met zijn ploeg voor het begin van het duel een erehaag zal vormen voor Liverpool. ,,Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt, of het moet misschien lang geleden in Duitsland geweest zijn. Het is een Engelse traditie, een traditie ook in de Premier League, die we meepakken. Het is een aardig gebaar, maar echt nodig vind ik het niet.”