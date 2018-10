Klopp verwacht dat Van Dijk kan spelen

,,Van Dijk is best snel hersteld", aldus Klopp. ,,Voetballers moeten vaak spelen met verschillende pijntjes, dat is nou eenmaal zo. Om wat het ook gaat. Maar alles is in orde, hij heeft er (met zijn ribben, red.) geen problemen meer mee."



De Duitse coach kan in Huddersfield niet beschikken over Naby Keïta, die aan de interlandperiode een blessure heeft overgehouden. De middenvelder uit Guinee ondervindt hinder van een hamstringblessure.

Of Mohamed Salah, Sadio Mane en James Milner morgen (18.30 uur) kunnen meedoen, wordt nog bepaald.