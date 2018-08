Klopp vol lof over Van Dijk

,,Het was echt heel goed'', aldus Klopp. ,, Het is duidelijk. Kwaliteit heeft een specifieke prijs. Dat geldt ook voor dergelijke auto's en ook voor veel andere dingen en spelers. Daarom hebben wij ook de transfersom voor Van Dijk betaald. Niemand denkt daar nu meer aan en dat is goed, want hij is een speler in deze markt en op dit moment is hij het op zijn minst waard. We weten niet wat de toekomst brengt, maar dat is nu niet belangrijk. Hij vindt het ook heerlijk met deze jongens te spelen en dat is het belangrijkste voor mij.''



Liverpool betaalde ruim 84 miljoen euro voor Van Dijk. Hij werd daarmee de duurste Nederlandse voetballer ooit. Van Dijk was zelf erg blij met de drie punten. ,,Het is erg belangrijk om hier te winnen. We weten dat het hier altijd lastig is, zeker om te winnen en de nul te houden. Ik ben daarom een erg tevreden man. Ik denk dat we goede momenten hadden, maar ook momenten dat het beter kan, zeker in balbezit. Maar we moeten vooral blij zijn dat we hier hebben gewonnen.''



Bekijk hieronder de samenvatting van Crystal Palace-Liverpool van gisteravond.