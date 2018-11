Klopp weer kritisch op Nations League: De spelers gaan uiteindelijk kapot

Video Kane leidt Engeland tegen Kroatië naar poulewinst in Nations League

17:01 Engeland leek een kwartier voor tijd nog te degraderen naar Divisie B in de Nations League, maar dankzij goals van invaller Jesse Lingard en aanvoerder Harry Kane wonnen de Engelsen op een volgepakt Wembley met 2-1 van Kroatië en werden daarmee ook poulewinnaar in groep 4. Vice-wereldkampioen Kroatië degradeert hierdoor naar Divisie B in de Nations League.