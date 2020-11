Klopp wil bondscoach van Duitsland worden: 'Maar nu nog geen tijd’

De huidige bondscoach Joachim Löw staat onder druk na de zware nederlaag in de Nations League bij Spanje. De 'Mannschaft' werd dinsdag in Sevilla met maar liefst 6-0 vernederd. Hoewel de Duitse voetbalbond het vertrouwen uitsprak in Löw, de man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel leidde, wordt ook al gespeculeerd over een mogelijke opvolger.

De naam van Klopp komt regelmatig voorbij. De 53-jarige Duitser is zeer succesvol bij Liverpool. Hij won vorig jaar met de 'Reds' de Champions League en afgelopen seizoen werd Liverpool voor het eerst in 30 jaar weer kampioen van Engeland. Op de vraag of hij bondscoach wil worden, zei Klopp: ,,In de toekomst wellicht. Nu heb ik geen tijd. Ik ben hier bij Liverpool voor veel dingen verantwoordelijk, ik zal dus niet snel een nieuwe uitdaging aannemen. Ook als het weer hier slecht is, bevalt het me toch goed.”