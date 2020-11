Klopp ziet weer een speler afhaken, maar Liverpool wint ook van Leicester City

Door Geert Langendorff



Gevraagd naar de almaar groeiende blessurelijst versprak trainer Jürgen Klopp zich per ongeluk. De Duitser slingerde een halfuur voor de aftrap tegen Leicester City op Anfield onverwacht een hardgrondig ‘fuck’ de huiskamers van televisiekijkers binnen. Zijn zorgen over het gemis van zes basiskrachten bleek ongegrond. Met een veredelde B-ploeg rekende Liverpool probleemloos met de titeluitdager af (3-0).



Leicester City droomde voorzichtig van een stunt na een geweldige start aan de competitie. Bij een zege op Liverpool zou de ploeg aan kop van de Premier League komen. De kans hierop leek vrij groot. Zonder Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold en aanvoerder Jordan Henderson ontbrak het hart van het kampioensteam van vorig jaar, terwijl The Foxes in een bloedvorm verkeerden.

Volledig scherm Jürgen Klopp met de talentvolle middenvelder Curtis Jones na de zege op Leicester City. © BSR Agency

Optimisme

Het optimisme kwam indirect voort uit de pandemie. Vooral de topploegen in de Premier League worstelden met de korte voorbereiding op het nieuwe seizoen. Liverpool oogde stroef en oververmoeid, wat zich vertaalde in een 7-2 nederlaag bij Aston Villa in de vierde speelronde. Manchester United verloor op eigen veld van Crystal Palace (1-3), terwijl stadgenoot City onderuitging tegen Leicester City (5-2).

De Engelse competitie kreeg door deze vreemde uitslagen even een onvoorspelbaar karakter, tot vreugde van de Britse media. Liverpool sloeg de hoop op een onverwachte winnaar echter zonder mededogen aan gruzelementen. Met Georginio Wijnaldum als een van de weinige fitte sterkhouders op het veld walsten The Reds over Leicester City heen, dat in 2016 tot ieders verrassing de landstitel opeiste.

De topvier heeft daarmee weer een meer traditionele aanblik gekregen. Liverpool staat gedeeld eerste met Tottenham Hotspur, dat zaterdag afrekende met Manchester City (2-0), gevolgd door Chelsea en Leicester City. Het coronavirus houdt het voetbal in zijn greep, maar zelfs met een overvolle ziekenboeg steekt Liverpool met kop en schouders boven de rest uit.

