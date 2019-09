Kluivert met AS Roma naar vijfde plek in Serie A na zege in Lecce

Justin Kluivert speelde de hele wedstrijd voor AS Roma. Hij klom met zijn ploeg naar de vijfde positie op de ranglijst in de Serie A, op zeven punten van koploper Internazionale dat na zes duels nog zonder puntenverlies is.



Internazionale boekte zaterdag al een eenvoudige zege op Sampdoria (3-1). Stefan de Vrij was weer basisspeler. Alexis Sánchez werd in de 46ste minuut met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Juventus staat tweede, op twee punten van Internazionale. De kampioen won eenvoudig van SPAL (2-0), door doelpunten van Miralem Pjanic en Ronaldo. Gianluigi Buffon was na het duel lovend over het optreden van Matthijs de Ligt. “Ik heb een buitengewoon goede speler gezien”, zei de doelman.