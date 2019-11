Knieblessure zet streep door kalenderjaar Rodriguez

De Colombiaanse middenvelder liep de knie kwetsuur op tijdens interlandverplichtingen, waarvan hij vroegtijdig is teruggekeerd.. ,,Na enkele test bij de medische staf met Real Madrid is de uitkomst dat James Rodriguez zijn knieband heeft verrekt. We wachten de ontwikkelingen af", zegt de club in een statement.

Het is niet de eerste keer dat Rodriguez kampt met knieklachten. Afgelopen seizoen, toen hij aan Bayern München was verhuurd, liep hij een scheurtje in de buitenste knieband op. Hoe lang Rodriguez precies is uitgeschakeld, wilde Real Madrid niet zeggen. Volgens Spaanse media gaat het om minimaal zes weken. Dat houdt in dat de middenvelder ‘El Clasico’ mist, die gepland staat voor woensdag 18 december.