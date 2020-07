Knieklachten houden Umtiti wéér aan de kant

Umtiti kwam dit seizoen door diverse blessures pas dertien keer in actie in de Spaanse voetbalcompetitie. De Fransman is normaal gesproken een vaste waarde bij Barcelona. Umtiti had vorige week een basisplaats tegen Celta, maar hij hield knieklachten over aan het duel in Vigo dat in 2-2 eindigde.