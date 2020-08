KNVB trots op Makkelie: ‘Fantastisch voor Danny en zijn team’

Vrijdag EL-finaleHet nieuws dat Danny Makkelie vrijdagavond (21.00 uur) in Keulen de Europa League-finale tussen Internazionale en Sevilla mag fluiten is ook in Zeist met gejuich ontvangen. ,,Dit is geweldig’’, zegt Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB. ,,We zijn ontzettend trots dat we met Danny een finale hebben binnengesleept.’’

Verbaasd over de aanstelling van Makkelie is Van Egmond allerminst. ,,De afgelopen jaren heeft hij het heel goed gedaan. Nationaal en vooral ook internationaal. Neem bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Liverpool en Atlético en laatst Manchester City tegen Lyon. Dan stel je jezelf kandidaat voor dit soort wedstrijden. Dat hij deze finale nu krijgt is voor ons dus geen verrassing.’’



Internationaal staat Makkelie er goed op. ,,Danny is heel goed bezig‘’ zegt Van Egmond. ,,Hij staat goed aangeschreven bij de UEFA. Dan is dit een terechte beloning.’’

‘Geen tweede Champions League-finale’

Makkelie is niet de enige Nederlandse scheidsrechter die internationaal succes heeft geboekt. Bjorn Kuipers fluit vanavond in Lissabon al de halve finale van de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain. De finale zat er niet in, zo weet Van Egmond. ,,Want die krijg je niet een tweede keer. Het is al heel uitzonderlijk dat hij na 2013 nog een tweede Europa League-finale heeft gefloten. Daarom zijn we heel blij dat hij opnieuw een halve finale heeft gekregen.’’

Kuipers floot in 2014 in Lissabon de eindstrijd van de Champions League tussen Real Madrid en Atlético Madrid. In 2013 (Chelsea – Benfica in Amsterdam) en 2018 (Atlético Marseille – Olympique Marseille in Lyon) had hij de leiding over de Europa League-finale.

Volledig scherm Bjorn Kuipers in 2014 voor de Champions League-finale tussen Atlético Madrid en Real Madrid. © Pim Ras Fotografie