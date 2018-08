KNVB wil dat Ceferin voorzitter UEFA blijft

De Nederlandse voetbalbond brengt bij de komende verkiezing in februari een stem uit op de Sloveen. ,,De voorzitter doet het erg goed, zo hebben we ondervonden. Het is vanzelfsprekend dat wij hem in een nieuwe kandidatuur steunen'', zegt Michael van Praag, voorzitter van de KNVB, op de website van de bond.

Ceferin werd in september 2016 gekozen als opvolger van Michel Platini, die moest opstappen nadat hij door de FIFA was geschorst. Ceferin mocht de ambtstermijn van Platini tot begin 2019 vol maken. In februari volgend jaar wordt weer een nieuwe verkiezing gehouden. De Sloveense voetbalbond heeft samen met de bonden van Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Italië, IJsland en de Faeröer-eilanden de huidige voorzitter Ceferin voorgedragen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Mogelijke tegenkandidaten hebben tot 7 november de tijd zich met de benodigde steunbetuigingen te melden bij de UEFA. Tijdens het vorige verkiezingscongres op 14 september 2016 nam Ceferin het op tegen Michael van Praag. De Sloveen kreeg toen aanzienlijk meer stemmen dan de voorzitter van de KNVB (42-13).

De KNVB heeft nu Ceferin, via secretaris-generaal Gijs de Jong, al laten weten dat hij op steun van de KNVB kan rekenen. ,,Zijn beleid spreekt ons aan, hij voert het beleid dat we zelf ook hadden uitgevoerd op zijn positie. Toen hij en Michael van Praag concurrenten waren in hun verkiezingsstrijd, is er onderling ook respect en begrip ontstaan'', zegt De Jong. ,,Hij is voorvechter van eerlijk voetbal, eerlijke verhoudingen, kansen voor kleinere landen. De invoering van de Nations League en het feit dat de Super Cup in een klein land als Estland is gespeeld, vind ik symptomatisch voor zijn beleid. We voelen ons als KNVB echt vertegenwoordigd door hem.''