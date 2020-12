Koeman en De Jong met kater aan de oliebollen na puntenverlies tegen laagvlieger

Niet veel later tekende Ousmane Dembélé, halverwege ingevallen voor Sergiño Dest, voor de gelijkmaker. De Fransman schoot van dichtbij een lage voorzet van Philippe Coutinho binnen. Barcelona zette daarna nog aan, maar kon duur puntenverlies niet voorkomen.



Door het gelijkspel blijft FC Barcelona op de tegenvallende zesde plaats in La Liga staan. De achterstand op koploper Atlético Madrid, dat ook nog eens twee duels minder heeft gespeeld, bedraagt zeven punten.



Koeman hoopt dat er in een korte winterstop toch nog geld is voor versterkingen. In de zomer was er onvoldoende geld om Memphis Depay, Georginio Wijnaldum of Eric Garcia aan te trekken. Het zal sowieso nog wel even onrustig blijven bij Barcelona. Want op 24 januari kiezen de leden van de club een nieuwe voorzitter, die vervolgens gaat proberen zijn beloften waar te maken.