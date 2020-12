Koeman ergert zich: ‘Dit zijn vragen van mensen die op zoek zijn naar relletje’

Video Webó blikt met dubbel gevoel terug op bewogen week: ‘Het was pijnlijk, maar dit is wel een kantelpunt’

11 december Pierre Webó, de assistent-coach van Istanbul Basaksehir, heeft bij de BBC voor het eerst gesproken over de gebeurtenissen van afgelopen week in Parijs. De voormalig spits uit Kameroen denkt dat 8 december 2020 een belangrijke datum zal blijken in de strijd tegen racisme.