Koeman glundert weer bij Barça: ‘Zó moeten we spelen’

SamenvattingHet was lang geleden dat Ronald Koeman glunderend langs de lijn stond, maar gisteravond in Bilbao straalde de trainer van Barcelona van oor tot oor na de zege op Athletic (2-3). ,,Zó moeten wij spelen‘’, zei Koeman na de tweede zege van 2021.

Koeman noemde het bij vlagen uitstekende optreden in Bilbao een ‘referentiepunt’ voor de rest van het seizoen. ,,We moeten op deze voet verder. Ik had echt het idee dat we de wedstrijden negentig minuten controleerden en we in tegenstelling tot veel eerdere duels ook geen dipjes hadden.”

De hoofdrol in Bilbao was maar weer eens weggelegd voor Lionel Messi, die zijn 249ste en 250ste doelpunt maakte in een uitwedstrijd van Barcelona. Koeman: ,,Hij was weer op dreef. Messi heeft ook echt sinds dag 1 dat ik hier ben álles gegeven. Hij speelt al zo lang op zo'n hoog niveau, maar hij lijkt effectiever en effectiever te worden.”



Volledig scherm Frenkie de Jong kopt. Inzet: Ronald Koeman haalt met een brede glimlach Lionel Messi van het veld. © Pro Shots, AFP

Met zijn treffers kwam Messi op een seizoenstotaal van negen waarmee hij gedeeld topscorer is in de Spaanse competitie. Ook de 18-jarige spelmaker Pedri was Koeman goed bevallen. ,,Ondanks zijn leeftijd speelt hij zo volwassen.”

De Catalanen wipten na de gewonnen inhaalwedstrijd in Bilbao naar de derde plaats van La Liga. De achterstand van 7 punten op koploper Atlético Madrid is overigens nog altijd aanzienlijk, ook omdat de lijstaanvoerder twee duels minder heeft gespeeld. Koeman: ,,Maar de titelrace is echt nog niet gespeeld. Het seizoen is nog lang: er kunnen blessures komen, clubs kunnen in een vormcrisis belanden en clubs die nu stralen kunnen straks worstelen.”

Volledig scherm Ronald Koeman. © AP

